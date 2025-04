Григор Димитров се спаси от гаф срещу №256 и се размина с кошмарен съперник (ВИДЕО)

Първата ракета на България Григор Димитров постигна труден успех с 2:1 (4:6, 6:3; 6:1) срещу №256 в ранглистата на ATP Валентин Вашро за близо два часа игра във втория кръг на турнира от сериите „Мастърс 1000“ в Монте Карло. Хасковлията трябваше да прави обрат в двубой с множество пробиви. Следващият съперник на Гришо ще бъде Алехандро Табило, който изненадващо отстрани кошмарния за българина Новак Джокович по-рано през деня.

Димитров стартира колебливо срещата и взе трудно подаването си. При втория си сервис гейм нашият представител бе пробит. Той отрази брейкбол, но при втората възможност Вашро не прости и поведе с 2:1. В петия гейм започна да си личи, че Гришо навлиза в ритъм, защото взе своето подаване на нула. Минути по-късно българинът осъществи рибрейк с красиви отигравания. И тъкмо когато всичко вървеше по план за хасковлията, нещо отново се сбърка. Той не сполучи два пъти от форхенд, което позволи на съперника да пробие за 5:4, а впоследствие да спечели и сета.

ОЩЕ: Григор Димитров за уникалното чувство да играеш у дома и проблемите да си на 33 години (ВИДЕО)

Въпреки спада първата ни ракета се отърси и започна добре втората част. В третия гейм обаче трябваше да спасява два брекйпойнта. Последва нова размяна на пробиви до 3:3. В седмия гейм Димитров отново демонстрира характер и отрази две точки за брейк. Това му придаде импулс, за да вземе следващите два гейма и да възстанови паритета в общия резултат.

Гришо изглеждаше в настроение и стартира с пробив решителната трета част. Това беше само началото на поредица от брейкове, в която все пак Димитров надделя. Той наложи темпото си и с 6:1 категорично заслужи сета. В следващия кръг българинът избегна Новак Джокович, срещу когото има само 1 успех в 14 сблъсъка, и ще премери сили с Алехандро Табило.

ОЩЕ: Григор Димитров заведе две талантливи български деца в една от най-престижните тенис академии в света

Nothing but respect! 🤝@GrigorDimitrov ends the dream run of home-favourite Valentine Vacherot with a 4-6 6-3 6-1 win over the Monegasque pic.twitter.com/Nn2V1OdaAl