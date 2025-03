Григор Димитров стресна: Губят ми се 20 минути след мача! Нощта беше тежка

Първата ракета на България Григор Димитров даде своето мнение за загубата от живата легенда Новак Джокович в двубой от 1/2-финалите на Мастърс турнира в Маями. Хасковлията видимо бе изтощен от успеха над Франсиско Серундоло и не успя да се противопостави на сърбина. В интервюто си Гришо говори за трудните моменти след обрата над аржентинеца на 1/4-финалите, като призна, че първите 20 минути не ги помни.

“Това бяха важни седмици за мен, не само тази, но и предишната, както и в Калифорния. Оттеглям се от този турнир с вдигната глава. Първите 20-ина минути след мача изобщо не ги помня. Спомням си, че видях инвалидната количка, която докараха на корта. Следващите ми спомени са, че целият бях покрит с лед и пиех много вода. Нощта беше трудна, наистина. Това е един от тези мачове, в които просто трябва да издържиш. Нямаше как да напусна корта, ако не ме изнесат, буквално. Дадох всичко, което имах", заяви най-добрият ни тенисист.

"В тениса понякога наистина поставяш тялото си на ръба на изтощението. Когато тялото вече няма сили, имаш сърцето и главата си. И на тях се опрях. Имах цяла планина за изкачване, но заслугата е изцяло за Новак. Той е толкова солиден в този тип мачове и в този тип условия за игра. Всичко това направи срещата изключително тежка за мен, особени имайки предвид, че не бях в оптимално състояние. Така става още по-трудно", допълни Григор Димитров за двубоя с Джокович.

Grigor Dimitrov struggled immensely after his #MiamiOpen quarterfinal win vs Cerundolo 🤕



Will the 🇧🇬 recover in time for his semifinal vs Djokovic/Korda? pic.twitter.com/aFQs2N6iGL