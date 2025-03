Джокович се оказа прекалено силен за Григор Димитров! Край на американската приказка (ВИДЕО)

Първата ракета на България Григор Димитров отстъпи с 0:2 сета (2:6; 3:6) срещу живата легенда Новак Джокович в 1/2-финален сблъсък от Мастърс турнира в Маями. Сърбинът видимо бе по-свежият играч и се отличи със значително по-добър първи сервис, което му помогна за 13-и успех над Гришо в 14-те им дуела. В спора за титлата Джокера ще се изправи срещи победителя от двойката Тейлър Фриц - Якуб Меншик.

Подробен репортаж от сблъсъка Димитров - Джокович вижте в Sportlive.bg!

Димитров стартира прекрасно срещата. Той поведе с 40:0 при сервис на Джокера и от втори опит проби. Сърбинът обаче отвърна моментално с брейк на 0! След шеметното начало играта се поуспокои. Двамата състезатели взеха подаванията си лесно. В шестия гейм обаче Ноле вдигна оборотите и осъществи нов пробив. Това повлия на хасковлията, който загуби още веднъж сервис гейма си за 2:6. Много натежа и фактът, че българинът често не можеше да вкарва първия си начален удар, а когато го правеше отново не беше особено ефективен.

Видимо уморен, нашият представител инкасира брейк и в началото на втората част. Джокович пък печелеше на нула подаванията си. Димитров също се стабилизира, но не можеше да отговори на противника си, когато сърбинът сервира. В осмия гейм бившият №1 стигна до мачбол, който бе спасен от Гришо. В следващите минути хасковлията стигна до 30:30. Въпреки това с добри начални удари и хладнокръвие Ноле затвори мача.

