Григор Димитров записа ново уникално постижение в тениса

Голямата тенис звезда на България Григор Димитров добави ново уникално постижение към знаковата си кариера в ATP тура. Гришо вече има впечатляващите 550 седмици в топ 30 на световната ранглиста при мъжете, отбелязват публикации в социалните мрежи, цитирани от "24 часа". 33-годишният българин все по-често е даван като пример за дълголетие в световния елит в мъжкия тенис, като само той и Новак Джокович са на над 30 години в топ 30 на ранглистата.

Освен Димитров, друго впечатляващо постижение държи Гаел Монфис. Френският ветеран има цели 850 седмици в топ 50 на световната ранглиста. Двамата имаха много оспорван двубоя по време на турнира от сериите Мастърс 1000 в Индиън Уелс, където в крайна сметка Гришо успя да победи в три сета след два спечелени тайбрека.

Сега фокусът на Григор Димитров е върху сезона на клей, като следващият турнир в програмата на Гришо е Мастърсът в Мадрид. По-рано българинът участва на Мастърса в Монте Карло, където достигна до четвъртфиналите, но там претърпя тежка загуба с 0-6, 0-6 от Алекс де Минор. Иначе след Мадрид за Димитров предстои участие и на Мастърса в Рим, а "черешката на тортата" е Ролан Гарос в края на май.

Atp Ranking Milestones



- Ugo HUMBERT🇫🇷 100 weeks in a row in the Top-40;

- Jack DRAPER🇬🇧 50 weeks in a row in the Top-40;

- Roman SAFIULLIN 100 weeks in a row in the Top-100;



- Grigor DIMITROV🇧🇬 550 weeks in the Top-30;

- Gael MONFILS🇫🇷 850 weeks in the Top-50;

