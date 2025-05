Гришо с лесен съперник на старта на Мастърс-а в Рим, Алкарас дебне българина

Първата ракета на България Григор Димитров изтегли сравнително лесен жребий за предстоящия турнир от сериите Мастърс в италианската столица Рим, който е с награден фонд малко над 8 милиона евро. Родният тенисист е поставен под номер 14 в основната схема на надпреварата като ще стартира от втория кръг. Там Гришо ще срещне квалификант или представителя на Италия Франческо Пасаро, който заема 89-та позиция в световната ранглиста.

Ако преодолее първия си съперник, то Григор Димитров ще се класира за третия кръг на турнира. Там той може да се изправи срещу руснака Карен Хачанов. В четвъртия кръг на надпреварата пък българският тенисист може да има за съперник световният номер 3 Карлос Алкарас. Двамата вече се срещнаха на корта през тази година, след като играха един срещу друг на Мастърс-а в Индиън Уелс. Тогава испанецът разгроми родната звезда като го победи с категоричното 6:1 и 6:1.

