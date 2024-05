Гришо се поизпоти, но тръгна с успех на Ролан Гарос

В началото на първия сет двамата тенисисти си размениха по няколко гейма и се стигна до резултат 3:3. В седмия гейм обаче Григор Димитров не се представи по най-добрия начин и позволи на Ковачевич да го пробие. Българинът обаче реагира мигновено и върна пробива, за да изравни за 4:4. След това Гришо нямаше проблеми и след спечелен гейм и нов пробив затвори частта с 6:4.

Grigor Dimitrov gets it done against Aleksandar Kovacevic: 6-4, 6-3, 6-4 on Court 14 #RolandGarros pic.twitter.com/Wv25fBU7ko