"Този факт прави Джокович най-великия на трева": Доминация на Ноле на Уимбълдън засенчва дори Федерер

В навечерието на тазгодишното издание на Уимбълдън е време да се откроят фаворитите за титлата на най-стария тенис турнир в света. Несъмнено на преден план изпъкват шампионът от последните две години Карлос Алкарас, както и световният номер 1 Яник Синер. Но за подценяване далеч не е и Новак Джокович - рекордьорът по титли от Големия шлем, който е определян от мнозина за най-великия тенисист на всички времена. А една статистика, циркулираща в социалните мрежи, подкрепя и тезата, че Ноле е и най-великият играч на трева в историята.

Подобно твърдение бързо би срещнало опозиция, тъй като за мнозина най-великият играч на тревна настилка - и особено на Уимбълдън, е Роджър Федерер. Швейцарският маестро има рекордните 8 титли на сингъл при мъжете. Само че Джокович има само с една титла по-малко от Федерер - 7 на брой. Нещо повече: сърбинът определено обича да играе на централния корт в Ол Ингланд Клъб, където в продължение на 10 години успя да остане непобеден в цели 45 мача. И то в ерата на другите двама от Голямата тройка в тениса - Федерер и Рафаел Надал.

За период от 10 години Джокович доминираше на централния корт на Уимбълдън, като записа 45 поредни победи. Трябва да се отбележи, че в този период Новак игра три финала срещу Федерер, един полуфинал срещу Надал и срещна още куп тенис легенди, но никой така и не успя да го победи. Федерер, който е определян от мнозина като "краля" на Уимбълдън, отстъпи на Джокович на централния корт на финалите през 2014, 2015 и 2019 г.

Дали този факт е достатъчен да се отсъди, че Новак е най-великият играч на трева? Вероятно не. Но няма съмнение, че Ноле има пълното право да си оспорва титлата "най-велик" с Федерер на Уимбълдън и като цяло на турнирите на тревна настилка. Защото сърбинът промени начина, по който се играе на трева - той показа, че и на тази настилка може да се приплъзва и да се играе по начин, който светът не бе виждал.

