Характер! Феноменален Григор Димитров обърна 2-метров руснак и продължи американската приказка (ВИДЕО)

Първата ракета на България Григор Димитров показа характер и се класира за четвъртия кръг на турнира по тенис от сериите "Мастърс" в Маями (САЩ) с награден фонд от 11,25 милиона долара. Хасковлията обърна и надви 198-сантиметровия Карен Хачанов с 2:1 (6:7 (3), 6:4, 7:5) в драматичен трилър на втория по големина корт „Грандстенд“. В следващия си сблъсък Гришо ще премери сили с победителя от двойката Брендън Накашима - Давид Гофен.

Срещата започна със спечелени подавания от двамата тенисисти. До 5:5 най-добрият ни състезател записа 3 сервис гейма на нула, докато руснакът два пъти затвори на 30. Хачанов впечатляваше с началния си удар, а Гришо отново показа част от магичните си отигравания. След нови два гейма на нула дойде време за тайбрек, който стартира с двойна грешка на хасковлията. Въпреки че върна минипробива, Димитров допусна още едва двойна грешка и загуби сета.

Статуквото се съхрани и през втората част. Българинът отново лесно взимаше подаванията си, а Карен Хачанов - една идея по-трудно, но асовете го спасяваха в правилните моменти. При 2:2 мачът бе прекъснат за няколко минути. Оказа се, че на зрител му е прилошало и лекарският екип веднага се притече на помощ. В крайна сметка пострадалият бе изведен, а срещата продължи.

Turning the tide💪



What a point to break by @GrigorDimitrov! #MiamiOpen pic.twitter.com/3vtBwIleoU