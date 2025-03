В стил "Ергенът": Григор Димитров подарява рози в Маями (ВИДЕО)

Най-добрият български тенисист Григор Димитров за пореден път показа, че не е майстор само на корта. Гришо, който неведнъж е бил определян за най-привлекателния тенисист в Тура, изглежда има почитателките на външния му вид по целия свят. В момента първата ни ракета е на американска земя, където участва на турнира от сериите Мастърс 1000 в Маями и привлече вниманието с невероятен жест.

В интернет пространството се разпространи видео с текст "най-добрата ти приятелка има рожден ден и единственото, което иска, е да получи роза от Григор Димитров". Оказва се, че приятелка на рожденичката е видяла Гришо покрай заведението, в което работи, и го е помолила да помогне с изненадата. Отзивчивият българин се съгласил и зарадвал почитателката си с жълта роза и прегръдка.

this is the cutest thing i have ever seen pic.twitter.com/rBWkq3SFNY