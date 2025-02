Изненада! Новак Джокович последва Григор Димитров към изхода в Доха (ВИДЕО)

Живата тенис легенда Новак Джокович отстъпи пред световния номер 35 Матео Беретини с 0:2 сета (6:7(4), 2:6) за 1 час и 34 минути в двубой от първия кръг на турнира в Доха от сериите ATP 500. Ключова за развитието на срещата се оказа първата част, в която и двамата състезатели пропуснаха точки за пробив, а в тайбрека италианецът показа по-здрави нерви. Така Ноле последва първата ракета на България Григор Димитров, който бе елиминиран от Иржи Лехечка.

Мачът започна с максимално напрежение, като включваше дръзки уинъри и многобройни дропшотове. В средата на сета Беретини и Джокера не съумяха да материализират по три брейкбола. В тайбрека 35-ият в ранглистата на ATP направи повече минипробиви, които му осигуриха сета.

Matteo Berrettini is demolishing his forehand against Novak Djokovic in Doha. They don’t call him ‘the hammer’ for nothing. Playing outstanding tennis. 🔨⚡️ pic.twitter.com/Ut0xL1CBsB

Във втората част Беретини взе подаване на сърбина още при първа възможност. Италианецът сервираше уверено, пое контрола над събитията, а накрая подпечатаха успеха си с още един брейк, за да изпрати Новак Джокович към изхода на турнира в Доха, каквато беше съдбата и на Гришо. Във втория кръг Матео Беретини ще срещне Талон Грийкспоор, който пък надви драматично Ян-Ленард Щруф (Германия) със 7:6 (7:5), 7:6 (9:7).

Андрей Рубльов и Даниил Медведев продължават напред в турнира. Рубльов се наложи над представителя на Казахстан Александър Бублик с 6:3, 6:4 и ще премери сили с Нуно Боржеш (Португалия). Медведев пък изхвърли миналогодишния шампион Карен Хачанов с 4:6, 7:5, 6:3, за да си осигури дуел със Зизу Бергс (Белгия).

