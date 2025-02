Иновация: Гришо, Ноле и компания играха тенис върху камили (ВИДЕО)

Какво си представяте, като чуете Григор Димитров, Новак Джокович, Карлос Алкарас и Стефанос Циципас?! Тенис от най-високо равнище, нали? Е, понякога спортът предлага изненади. Първата ракета на България и останалите трима топ състезатели взеха участие в изключително любопитна сцена преди старта на турнира в Доха, Катар от сериите ATP 500. Организаторите на надпреварата решиха да качат звездите върху гърба на камили в демонстрационен мач.

Кадрите изтекоха в социалната мрежа X. Хасковлията и сръбският му приятел Ноле, с когото през 2024 година изнесоха страхотно шоу в Арена София, сформираха двойка срещу световния номер 3 Алкарас и 11-ия в ранглистата на ATP Циципас. Освен това българинът, сърбинът, испанецът и гъркът имаха възможност да вземат в ръцете си и соколи, което е традиционно в тази част на света.

Stefanos Tsitsipas playing tennis from atop a camel along with Novak Djokovic, Carlos Alcaraz & Grigor Dimitrov today in Doha, Qatar



February 16, 2025



ATP 500 tennis pic.twitter.com/WyqtJ2F90d