Жалко: Вики Томова се бори, но отпадна от британка на Уимбълдън

Първият сет се оказа трагичен за българската тенисистка, която не успя да спечели нито един гейм. Отговорът обаче не закъсня във втората част, когато българката стигна до ранен пробив. Бултър веднага върна пробива, но в края на сета отново бе пробита, губейки частта с 3-6.

В заключителната трета част Бутлър направи ранен пробив, който съхрани до самия край, за да спечели мача. В последния сет Томова стигна до равенство 40:40, но с третия си мачбол британката успя да стигне до победата, която я класира за третия кръг.

Виктория Томова игра едва за трети път в кариерата си във втория кръг на Уимбълдън. Тя стигна до тази фаза, след като записа първа победа в кариерата си над тенисистка от топ 30. Българката обърна драматично Бернарда Пера.

On court 12. Amazing view of multiple courts…. Watching Katie Boulter and Viktoriya Tomova….

Soon is Frances Tiafoe 🇺🇸 and Dominic Stricker pic.twitter.com/JscPLsB6Ge — Braden Evans (@chefbradente) July 6, 2023

Katie Boulter seals a perfect first set against Viktoria Tomova: 6-0 after only 28 minutes of play. Couldn’t have asked for a better start. pic.twitter.com/lERKO1ab0o — Gaspar Ribeiro Lança (@gasparlanca) July 6, 2023