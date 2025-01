Журналистът, който вбеси Джокович, има и друга изцепка - опитал да целуне жена в ефир (ВИДЕО)

Австралийският журналист Тони Джоунс, който си навлече гнева на рекордьора по титли от Големия шлем Новак Джокович, се превърна в обект на критики от множество посоки. В социалните мрежи заваляха призиви да бъде отстранен от работа в "Канал 9" - телевизията, излъчваща Откритото първенство на Австралия в страната. Оказа се, че неуместните коментари на Джоунс за Джокович не са единствената негова изцепка.

Призовават Тони Джоунс да бъде отстранен от "Канал 9"

В Туитър припомниха, че Тони Джоунс е опитал да целуне насилствено жена в ефир, без нейното разрешение. Става въпрос за колежка на Джоунс в телевизията, която се сбогува с екипа, а Джоунс сложи ръка на рамото ѝ, след което опита да я целуне, но тя се отдръпна. Журналистът обаче твърди, че и това действие е на шега. Самият Джоунс често опитва да вмъква хумор в работата си, но неговите шеги не винаги остават разбрани от широката публика.

Here is @TJch9 Tony Jones - the journalist that made insulting comments towards Djokovic - trying to forcefully kiss a woman without her consent on live tv



Why does he still have a job @9NewsAUS ? pic.twitter.com/dRzQwknPnQ — Dan Gernez (@GernezDan) January 19, 2025

Джоунс критикуван от американска тенисистка и от треньора на Яник Синер

Що се отнася до Джокович, Тони Джоунс вече поднесе публични извинения в ефир (ВИДЕО), като такива бяха отправени и от ръководството на телевизията. Журналистът е разочарован, че се е стигнало до тази ситуация, тъй като думите му са били произнесени на шега. Той обаче бе остро критикуван и от американската тенисистка Даниеле Колинс, която е 11-та в света и отпадна в третия кръг на турнира в Мелбърн.

Novak Djokovic isn’t the only person to have an issue with Tony Jones. Danielle Collins trolled him so hard yesterday after he called her a brat 😭 pic.twitter.com/Noj3L7f1IG — Christian's Court (@christianscourt) January 19, 2025

"Тони, знаеш каква е обстановката. Чух, че получаваш тлъсти заплати. Звучи, сякаш имаш нужда от добра ваканция, жалък си", написа Колинс на "стори" в Instagram. Критики дойдоха и от треньора на Яник Синер - Дарън Кейхил, който смята, че казаното от Тони Джоунс е било напълно неуместно и особено след преживяното от Джокович през 2022 г., когато сърбинът бе депортиран от Австралия.

Darren Cahill and James Blake supporting Djokovic.



Jannik Sinners coach, Australian Darren Cahill stated what Tony Jones said was totally inappropriate and especially after what Djokovic went through in 2022 and he has the right to ask for an apology. pic.twitter.com/MDDV5Ivs5B — Pavvy G (@pavyg) January 19, 2025