Джокович с бойкот на Australian Open - журналист го обидил и се подиграл със сръбски фенове (ВИДЕО)

Рекордьорът по титли от Големия шлем Новак Джокович се класира за 1/4-финалите на Откритото първенство на Австралия след победа над Иржи Лехечка, но след края на двубоя се случи нещо необичайно. Ноле отказа да даде интервю на корта, каквото дават всички победители в мачовете на турнира. Вместо това той се прибра и не говори пред публиката на стадиона, а зрителите пред телевизионните екрани също не успяха да чуят коментара му за мача.

Оказа се, че причината за това действие на Новак не е случайно. Сърбинът бойкотира интервюто в знак на протест срещу известния австралийски журналист Тони Джоунс от "Канал 9". Джокович не остана доволен от пряко включване на Джоунс от Мелбърн, на което прави иронични коментари към сръбски фенове, а освен това отправя "обидни и оскърбителни коментари" по адрес на сръбския тенисист.

Novak Djokovic;



“A famous journalist who works for Channel 9 in Australia made a mockery of Serbian fans and made insulting and offensive comments towards me. Neither him or Channel 9 issued an apology, I will leave it with Channel 9 with how they want to deal with it now." pic.twitter.com/Uy2s9OyBPS