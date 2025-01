Журналистът, обидил Джокович, се извини: Думите ми бяха на шега (ВИДЕО)

Световният номер 1 в тениса Новак Джокович получи желаното публично извинение от австралийския журналист Тони Джоунс, който си позволи непремерени шеги с Ноле и неговите сръбски фенове в Мелбърн. Журналистът и ръководството на телевизията "Канал 9", която държи правата за излъчване на Australian Open, се извиниха на Джокович за неуместните коментари, като Джоунс е категоричен, че е направил коментарите на шега.

Тони Джоунс си навлече гнева на Джокович и сръбския народ, след като по време на жива връзка в Мелбърн, докато на заден фон се виждат сръбски фенове, той каза следното: "Новак е прехвален. Новак вече е в миналото. Да го изхвърлим". Феновете не чуха коментарите, но те бяха излъчени на живо в ефира на "Канал 9" и станаха публично достояние. В знак на протест Джокович отказа да говори на корта след победата си над Иржи Лехечка.

"Разочарован съм, че се стигна дотук, защото думите ми бяха на шега, както често се случва в моите репортажи. Впоследствие разбрах, че от щаба на Джокович са много разочаровани от моите коментари. Веднага се свързах с неговия екип и поднесох извинения. Сега отново го правя, тъй като той очевидно се е обидил от думите ми. Съжалявам, че разочаровах сръбските фенове", заяви Джоунс.

Извиненията идват след публично настояване от страна на Ноле. Тенисистът не е коментирал още поднесените извинения, но от турнира споделиха следното: "Новак приема публичното извинение и вече е изцяло концентриран върху следващия мач". А следващият мач на Джокович е срещу Карлос Алкарас - на 1/4-финалите на турнира.

Tony Jones issues an apology to Novak Djokovic and every Serbian fan he hurt and disrespected.pic.twitter.com/8vjuGxxLKQ