Карлос Алкарас обърна и детронира Яник Синер в Пекин (ВИДЕО)

Карлос Алкарас триумфира на силния тенис турнир в Пекин от сериите 500 на ATP с награден фонд от 3,72 милиона долара. Испанецът обърна и детронира миналогодишния шампион и водач в световната ранглиста Яник Синер (Италия) с 2:1 (6:7(6), 6:4, 7:6(3)) за три часа и половина игра.

Can't. Stop. CARLITOS 🙌



The moment @carlosalcaraz completed his 6-7 6-4 7-6 victory over Jannik Sinner for his first #ChinaOpen title! pic.twitter.com/zqCQFwMsJb — Tennis TV (@TennisTV) October 2, 2024

Карлос Алкарас победи Яник Синер на финала в Пекин

Алкарас започна силно и водеше с 5:2 гейма, но допусна да бъде застигнат. В тайбрека той пропиля два сетбола и от 6:4 точки позволи на съперника да осъществи обрат. Във втората част испанецът успя да реализира единствения пробив в деветия гейм, за да изравни резултата в сетовете.

ОЩЕ: Гришо: Това е един от най-добрите ми сезони, без значение дали ще се класирам за Финалите в Торино

В третия двамата топ състезатели си размениха по един брейк, преди да се стигне до тайбрек. В него италианецът поведе с 3:0 точки, но Карлос Алкарас демонстрира характер и триумфира, за да си осигури второ място в световната ранглиста.

ОЩЕ: Григор Димитров с интересен коментар за Джокович след купона в София