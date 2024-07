Карлос Алкарас обърна Медведев и се класира за финала на Уимбълдън, чака Ноле (ВИДЕО)

Защитаващият своята титла Карлос Алкарас се класира на финал на Уимбълдън за втора поредна година! Световният номер 3 обърна и надви руснака Даниил Медведев с 3:1 (6:7(1), 6:3, 6:4, 6:4). В двубоя за титлата испанецът ще премери сили с победителя в срещата между Новак Джокович и Лоренцо Музети.

Алкарас преживя дежавю, тъй като през 2023-та отново отстрани Медведев в тази фаза на турнира от Големия шлем. Историята може да се повтори напълно, ако Ноле подчини италианския си противник в другия полуфинал, за да станем свидетели на повторение на финала от миналата година.

21-year-old Carlos Alcaraz and defending Gentlemen's #Wimbledon champion is heading to his fourth major final appearance 🔥 pic.twitter.com/crkU0TrPOK