Мастърсът в Торонто пред провал – водещите тенисисти се оттеглиха

Броени дни остават до началото на турнира от сериите Мастърс в Торонто, но надпреварата е пред провал. Причината е, че редица водещите тенисисти се оттеглиха от участие. Преди дни стана ясно, че световният номер 1 при мъжете Яник Синер няма да играе в Канада. Носителят на 24 титли от Големия шлем Новак Джокович също отказа участие, а днес това направи и испанеца Карлос Алкарас.

Алкарас, който в момента е номер 2 в света на тениса, сподели, че няма да участва на Мастърс-а в Торонто, тъй като има малки мускулни проблеми. Той допълни, че многото последователни седмици без почивка са му се отразили, както физически, така и психически.

After many consecutive weeks of competition without rest, I will not be able to play in Toronto this year. I have small muscles issues and I need to recover physically and mentally for what comes next. To the tournament and to my fans in Canada I am very sorry, I will see you…