Звездни двойки дебнат Гришо и световната №1 при дамите на US Open

Звездни двойки дебнат първата ракета на България Григор Димитров и световната №1 при дамите Арина Сабаленка на предстоящия турнир от Големия шлем US Open. Както е известно, двамата ще участват в надпреварата на смесени двойки на Откритото първенство на САЩ. Днес пък организаторите обявиха всички 25 тима, които ще се включат в престижния турнир. US Open стартира на 24 август и ще продължи до 7 септември.

Сред отборите заявили участие в предстоящия турнир на смесени двойки на US Open са Карлос Алкарас и Ема Радукану, Яник Синер и Ема Наваро, Новак Джокович и Олга Данилович, както и Стефанос Циципас и Паула Бадоса. Любопитно е да се отбележи, че легендарната тенисистка Винъс Уилямс ще се завърне на корта за Откритото първенство на САЩ. В надпреварата на смесени двойки тя ще си партнира с Рейли Опелка.

25 teams have officially entered the reimagined US Open Mixed Doubles Championship.



On July 28, the top 8 teams determined by combined singles ranking will be in the field via direct entry. The remaining 8 teams will be determined via wild card and announced at a later date. pic.twitter.com/22YH2zt3m4