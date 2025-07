Синер за Алкарас: Всеки велик играч се нуждае от някой, който да го тласка напред

Световният номер 1 в мъжкия тенис Яник Синер се изказа много ласкаво за големия си съперник на корта Карлос Алкарас. В момента те са двете суперзвезди в спорта като често са сравнявани с „Голямата тройка“ - Роджър Федерер, Рафаел Надал и Новак Джокович. За последно Синер и Алкарас се изправиха един срещу друг преди дни на финала на Уимбълдън. Тогава италианецът триумфира с 4:6, 6:4, 6:4 и 6:4.

Яник Синер говори пред американската телевизия „CNBC“ като заяви, че съперничеството му с Алкарас не може да бъде сравнявано с това между Федерер, Надал и Джокович. Италианецът призна, че много уважава испанския си противник като извън корта двамата са приятели. Световният номер 1 допълни, че всеки велик играч в историята се нуждае от някой, който да го тласка напред, за да може да прекрачи своите граници.

