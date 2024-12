На 33 години: Григор Димитров ще дебютира на турнира в Доха

На 33-годишна възраст първата ракета на България Григор Димитров ще дебютира на тенис турнир. Става въпрос за надпреварата от сериите АТР 500 в Доха. Това разкриха организаторите на турнира, който по програма трябва да се проведе между 17 и 22 февруари в столицата на Катар. По този начин той стана поредният тенисист от Топ 10 на световната ранглиста, който заявява участие в надпреварата.

До момента общо шестима тенисисти от Топ 10 на световния тенис ще участват в турнира. Освен от Григор Димитров заявки има и от страна на Алекс де Минор, Яник Синер, Новак Джокович, Даниил Медведев и Андрей Рубльов. Възможно е в следващите дни и други топсъстезатели да решат да участват в надпреварата.

Alex de Minaur and Grigor Dimitrov will play the ATP 500 in Doha pic.twitter.com/FJ8Ks3GYH2