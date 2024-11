Нов допинг скандал! Наказаха №2 в света

2024 година е белязана от нов допинг скандал в света на тениса. Номер 2 в ранглистата на WTA Ига Швьонтек е дала положителна проба за забраненото вещество триметазидин. 23-годишната полякиня е приела наложеното наказание от един месец и няма да обжалва.

Ига Швьонтек е дала положителна допинг проба

"Тенисистката беше временно отстранена от 22 септември до 4 октомври, като пропусна три турнира, което се брои към санкцията, оставяйки до края още осем дни", се казва в изявление на Международната агенция за почтеност в тениса ITIA. Швьонтек била тествана в извън състезателен период - на 12 август преди турнира в Синсинати.

🚨 Iga Swiatek tested positive for a banned substance in August 2024 due to contaminated melatonin.



Swiatek was provisionally suspended from September 22nd to October 4th and accepted a one month suspension which will end on December 4th. pic.twitter.com/WvOipdysn5 — Tennis Channel (@TennisChannel) November 28, 2024

Действията на полякинята не били умишлени

От ITIA приемат нейното обяснение, че действията ѝ не са умишлени. Веществото е попаднало в организма на тенисистката от замърсено лекарство, съдържащо мелатонин и даващо се без рецепта в родината й, което тя е приемала заради проблеми със съня. На 12 септември полякинята е била уведомена за положителната проба, след което веднага е обжалвала успешно. Това е причината да ѝ бъде позволено да участва на Финалите на WTA и на турнира "Били Джийн Кинг Къп".

Позицията на световната №2

"През последните два месеца и половина бях обект на стриктно производство на ITIA, което потвърди моята невинност. Единственият положителен допинг тест в моята кариера, показващ невероятно ниско ниво на забранена субстанция, за която никога не съм чувала, постави под въпрос всичко, за което съм работил толкова усилено през целия си живот. И аз, и екипът ми трябваше да се справим с огромен стрес и притеснения. Сега всичко е внимателно обяснено и с чиста съвест мога да се върна към това, което обичам най-много", написа Швьонтек в профила си в Инстаграм.

Wow.



The ITIA announces that Iga Świątek has accepted a 1-month suspension after testing positive for the prohibited substance trimetazidine (TMZ) in an out-of-competition sample in August 2024.



ITIA investigation determines source was a contaminated regulated medication which… pic.twitter.com/cBJPkU2CBs — José Morgado (@josemorgado) November 28, 2024

23-годишната полякиня, която беше номер 1 в ранглистата през голяма част от последните два сезона, сега е втора в света. Тя спечели Откритото първенство на Франция през юни и завоюва пети трофей от Големия Шлем, а освен това взе и бронзов медал на сингъл на Олимпийските игри в Париж в началото на август.

Припомняме, че световният №1 при мъжете Яник Синер също попадна в епицентъра на допинг скандал. Италианецът даде две положителни допинг проби през март тази година заради наличието на клостебол в организма си. Той обаче успя да избегне забрана (как и още подробности, четете в линка).