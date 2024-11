Сам срещу всички: 'Характерът" Григор Димитров пребори френската публика и местен любимец!

Първата ракета на България при мъжете Григор Димитров постигна невероятно труден, но сладък успех над французина Артур Риндеркнеш с 2:1 (6:2; 4:6; 7:6(5) в двубой от 1/8-финалите на турнира от сериите "Мастърс 1000" в Париж. На централния корт в зала "Берси", която бурно подкрепяше местния любимец, хасковлията демонстрира страхотна психика.

Гришо се сгромоляса в деветия гейм на втория сет и допусна пробив в ключов момент. Той вървеше с минибрейк назад в решаващия тайбрек, но се събра, а с помощта на безценния си опит стигна до крайната победа, която му осигури сблъсък с Карен Хачанов в следващата фаза.

Срещата стартира с лесни сервис геймове за двамата състезатели. Димитров изпита известни затруднения при 1:1, стигна до 40:40 точки, но все пак взе подаването си. В шестия гейм най-добрият ни тенисист нанесе своя удар и проби Риндеркнеш при първа възможност. Хасковлията затвърди брейка, а впоследствие французинът още веднъж се провали при сервиса си. Това значеше само едно - 6:2 и сет за Гришо!

ОЩЕ: Григор Димитров разкри колко близо е краят на кариерата и отличи разлика с младата генерация (ВИДЕО)

So far so good 📈@GrigorDimitrov is a set away from the quarter-final in Bercy, he grabs the opening stanza 6-2 over Rinderknech.#RolexParisMasters | @RolexPMasters pic.twitter.com/smSxejCvbC