"Сетихте се кога да викате за мен": Арина Сабаленка с култова реплика на US Open (ВИДЕО)

Световната номер 2 Арина Сабаленка демонстрира страхотно чувство за хумор след победата си над американката Ема Наваро, с която се класира за финала на US Open. Американската публика очаквано подкрепяше местната представителка, но накрая все пак отправи овации към победителката.

"Хора, сетихте се кога да викате за мен, сега е малко късно", обърна се шеговито Сабаленка към публиката. "Не, не, не. Това наистина означава много. Дори и да подкрепяхте нея, дори аз настръхвах от вас - от това, че я подкрепяте и че създадохте такава невероятна атмосфера", добави още Сабаленка.

"Наистина се насладих на този мач. Тя е страхотен играч, много тежък опонент и съм наистина щастлива да преодолея този труден полуфинал", заяви Сабаленка, която на финала ще премери сили с друга американка - Джесика Пегула.

САЩ ще има финалист и при мъжете, след като единият полуфинал е изцяло американски - Тейлър Фриц срещу Франсис Тиафо. Кога и къде ще дават полуфиналите на US Open 2024 при мъжете, прочетете в линка.

“Well guys, now you’re cheering for me, it’s a bit too late!”



