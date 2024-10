Синер обърна Алкарас, взе "Шлема на 6-те крале" и спечели чутовна сума от арабите (ВИДЕО)

Световният номер 1 в тениса Яник Синер успя да спечели демонстративния турнир Six Kings Slam ("Шлемът на 6-те крале") в Саудитска Арабия, след като обърна Карлос Алкарас и го победи с 6-7(5), 6-3, 6-3 на финала на надпреварата. С това италианецът си заслужи чутовната сума от 6 милиона долара под формата на премия за победителя в турнира.

Саудитска Арабия покани шестима тенисисти - "крале", които да направят истинско шоу за световния тенис. Освен Синер и Алкарас, в надпреварата участваха легендите Новак Джокович и Рафаел Надал, както и Даниил Медведев и Холгер Руне. Всеки от тях прибра премия по 1,5 млн. долара за участието си, а Синер успя да вземе и още 6 милиона за победата.

А успехът не дойде никак лесно за Синер, след като той загуби първата част в тайбрек. Италианецът има три загуби в три мача от Алкарас тази година, като испанецът е единственият тенисист с положителен баланс срещу Яник през 2024-а. Този успех на Синер обаче няма да влезе в официалната статистика, тъй като идва на демонстративен турнир.

ОЩЕ: Каспър Рууд с достойна позиция - отказва да играе за арабските милиони (ВИДЕО)

Carlos Alcaraz just hit a 109 mph winner against Jannik Sinner.



The raw power this man can produce is truly frightening.



Dropping the hammer. 🔨



pic.twitter.com/uKYSCLQqsn