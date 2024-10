Достойна позиция: Конкурент на Григор отказва да играе в Саудитска Арабия (ВИДЕО)

Един от конкурентите на Григор Димитров на ATP 250 турнира в Стокхолм - Каспър Рууд, заяви, че отказва да играе на провеждащия се в момента демонстративен турнир в Саудитска Арабия Six Kings Slam. Той призна, че тази година не е получил покана от организаторите, но през годините е имал оферти, които не е приемал заради обществената си позиция.

Рууд смята Саудитска Арабия за "противоречива" страна - заради човешките права, които се нарушават и към днешна дата. Такива противоречия има в почти всички страни от региона, като Катар, където се проведе Световното по футбол през 2022-ра (повече може да прочетете в рубриката "Тъмната страна на Катар"). И тъкмо заради това той отказа да играе там.

Все пак Рууд признава, че има и други "противоречиви" държави, в които е принуден да играе. Например Китай, където се провежда един от Мастърс турнирите - този в Шанхай. Но в Саудитска Арабия турнирът не е част от ATP и е демонстративен, като участниците в него се състезават единствено заради големия финансов стимул, осигурен от държавата.

"Не получих покана от 6 Kings Slam, но съм имал предложения в миналото и избрах да не ги приема. Очевидно това е противоречива страна заради много неща. Разбира се, има много други противоречиви държави, в които ходим - например Китай, където можем да говорим много за човешките права. Очевидно е, че тези държави имат много пари и се опитват да прикрият какво се случва там чрез спорта", каза Рууд.

Something quite rare happened at the press conference yesterday. No journalists had any interest in Casper Ruud, so I sat alone with him and talked about a very important topic. @josemorgado @AnnaK_4ever pic.twitter.com/R1B1kMgmP5