Огромен пожар: Жени и деца загинаха в търговски център в Ирак (ВИДЕО)

Огромен пожар избухна в голям търговски център в източния иракски град Кут, убивайки десетки хора и опустошавайки общността. Новината за инцидента, съобщи CNN. Най-малко 61 души - включително мъже, жени и деца - загинаха при пожара в пететажния хипермаркет Ал-Корниш, а десетки други бяха спасени от горящата сграда, според изявление на Министерството на вътрешните работи на Ирак в четвъртък сутринта.

„Този пожар отне живота на 61 невинни граждани, повечето от които починаха от задушаване поради гъстия дим“, заяви министерството на вътрешните работи, добавяйки, че това е „дълбоко трагичен инцидент, който е разтърсил колективната съвест на Ирак“. Телата на 14 души остават неидентифицирани, се казва още в изявлението.

Видеозапис, геолокиран от CNN, показва сградата, обхваната от пламъци, с група хора, събрани на покрива, докато пожарникарите се борят с пламъците. В друго видео от регионалните власти се вижда как екипи за спешна помощ помагат на хора през малки прозорци.

„Въпреки сериозността на ситуацията, екипите на Гражданска защита героично успяха да спасят повече от 45 души, които бяха блокирани в сградата, със забележителна всеотдайност и смелост“, заявиха от министерството на вътрешните работи. ОЩЕ: Ирански ракети полетяха срещу Катар и Ирак: Техеран обяви операция срещу военни бази на САЩ (ВИДЕО)

