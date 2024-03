След 260 седмици: Григор се завръща в Топ 10 на мъжкия тенис

Класирането за финала в Маями означава, че от понеделник Григор Димитров ще се завърне в Топ 10 на световния тенис при мъжете. Той ще заеме минимум девета позиция в подреждането. Ако успее да спечели финала срещу Синер пък, Гришо ще се изкачи с още две места в класирането и ще стане №7 в света.

November 2018: Dimitrov drops outside of the top 10 to World No. 19



April 2024: Over five years later, Dimitrov will return to the top 10 aged 32!



🥹 @GrigorDimitrov #MiamiOpen pic.twitter.com/UXUKo2A44p