"Следващият Надал" влезе в историята след впечатляваща победа и 1/2-финал в Шанхай

Испанският тенис има нова звезда, а сравнението с легендарния Рафаел Надал не закъсня. Това оприличаване става още по-значимо, имайки предвид факта, че "следващият Матадор" носи същото име. Става въпрос за Рафаел Ходар. 20-годишният испанец набира популярност с всяко свое стъпване на корта. Той доказа тази теория по време на последния си мач на турнира от сериите Мастърс 1000 в Шанхай.

Ходар се класира на 1/2-финалите в Шанхай

Ходар се превърна в най-младия 1/2-финалист в историята на надпреварата, след като се наложи след обрат с 2:1 (4:6, 6:4, 6:3) над Каспер Рууд. 20-годишният испанец спечели трети пореден мач след загубен откриващ сет и остана доволен от представянето си. След края на мача той си призна, че му е било много трудно да стигне до победата и е показал най-добрата си игра, за да спечели. На 1/2-финалите испанецът ще се изправи срещи руснака Даниил Медведев, който е победител в Шанхай от 2019 година.

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Медведев победи Пол

Медведев достигна до 1/2-финалите в Шанхай за втора поредна година след успеха си в три сета срещу Томи Пол от САЩ. 30-годишният руснак, който е поставен под № 5 в схемата, победи 15-ия поставен американец с 2:1 (6:3, 1:6, 6:3) за два часа и осем минути. Медведев спаси седем брейкбола при 3:2 в своя полза и затвърди пробива си от предходния гейм, а при 5:3 отново осъществи брейк, за да поведе в общия резултат. Във втората част руснакът бе тотално изкаран от ритъм от съперника си и след ранен пробив за Пол, успя да намали до 1:2, но загуби четири поредни гейма и с това допусна изравняване. В решаващия сет Медведев беше този, който поведе с пробив още в първия гейм, а до края Пол загуби подаването си още веднъж и така приключи срещата.

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