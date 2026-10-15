Посъветваха Карлос Алкарас да последва примера на Джокович и Федерер

Тенис звездата Карлос Алкарас трябва да спре да се оплаква от проблеми с натоварения график и да вземе смели решения относно турнирите, в които иска да участва. Това е мнението на бившия №4 в света Грег Руседски, който намекна, че испанецът разполага с повече от достатъчно средства в сметката си, за да поеме контрол над календара си и да пропусне състезания, в които не желае да участва. Коментарите на Руседски идват след поредното оплакване на Алкарас, че турнирите от сериите Мастърс 1000 вече се провеждат в продължение на 12 дни.

Руседски: Не се тревожи, Карлос, имаш достатъчно пари

Турнирите от сериите Мастърс 1000 се водят задължителни събития за топ-тенисистите, което означава, че те не получават хонорари за участие, но ситуацията беше различна миналата седмица, тъй като Алкарас би получил голям гарантиран хонорар само за това, че е участвал на Откритото първенство на Япония. Това голямо възнаграждение за участие и наградните пари, които спечели за титлата в Токио, направиха тази седмица много по-доходоносна за Алкарас в сравнение с краткия му престой в Шанхай, който приключи, когато загуби от белгиеца Зизу Бергс.

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Сега Руседски призова Алкарас да се откаже от турнири, в които не му е приятно да играе, дори ако това означава да загуби пари от бонусния фонд на АТП в края на сезона, който предлага допълнителни средства на играчите, участвали във всички престижни турнири от серията Мастърс 1000. В своя подкаст бившият №4 заяви: "Той има избор дали иска да играе или не, но няма да получи пари от наградния фонд. Не се тревожи за наградните пари, Карлос. Имаш достатъчно пари. Това не е проблемът. Става въпрос по-скоро за класирането, но и за правилното планиране на графика. Не е задължително винаги да приемаш хонорарите за участие. Можеш да намериш начин да се справиш с графика. Искам да кажа, миналата година мисля, че той спечели 60 милиона долара. Това е достатъчно за цял живот. Затова мисля, че е наред. Просто нека намерим правилния баланс."

Алкарас трябва да се поучи от тенис величията

Руседски продължи, като предложи на Алкарас да се поучи от тенис величията Роджър Федерер и Новак Джокович при финализирането на графика си за 2027 година, тъй като според него те са еталонът за планиране на графика: "Федерер през цялата си кариера участваше в 12 турнира годишно. Спечели седем от тях, заемаше първото или второто място в ранглистата и печелеше турнири от Големия шлем. Така и Карлос трябва да играе по-малко. Толкова е просто. Всичко се свежда до това да се намери точното равновесие в подготовката, особено когато си на най-високото, най-високото ниво. Новак Джокович е постъпвал по същия начин в кариерата си. Той винаги е подбирал графика си правилно."

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