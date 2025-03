Този невероятен, този фантастичен Григор Димитров се върна от отвъдното за 1/2-финал в Маями! (ВИДЕО)

Първата ракета на България Григор Димитров е на 1/2-финал на турнира от сериите „Мастърс 1000“ в Маями на твърди кортове! Хасковлията обърна и надви изключително драматично световния №24 Франсиско Серундоло с 2:1 (6:7 (6), 6:4; 7:6(3)) за близо 3 часа игра. Гришо пропиля 7 шанса да затвори първия сет, изостана с пробив и отрази мачбол в решаващата трета част, но показа характер, за да си осигури сблъсък с победителя от двойката - Себастиан Корда - Новак Джокович.

Димитров стартира кошмарно и загуби сервиса си на нула. Последва изключително драматичен гейм, в който най-добрият ни тенисист осъществи рибрейк от петия шанс. След вихреното началото двамата състезатели започнаха да взимат по-лесно подаванията си. При 3:3 хасковлията отрази точка за пробив. За сметка на това в десетия гейм той пропусна 5 възможности за брейк и затваряне на частта! Стигна се до тайбрек, в който Гришо изтърва още два сетбола, и беше наказан от Серундоло. Аржентинецът буквално открадна сета - 0:1.

Българинът се отърси бързо и започна с пробив втората част. Той демонстрираше, че се намира в добро физическо състояние, въпреки високата влажност в Маями. Григор Димитров се концентрираше повече в своите сервис геймове, което в крайна сметка даде резултат. С гейм на нула той изравни общия резултат - 6:4, 1:1.

Решаващият трети сет нямаше мечтаното начало за хасковлията. Аржентинският му противник проби за 2:0, а впоследствие и затвърди за 3:0. Гришо обаче се съвзе, събра сили за изключително важен рибрейк и 3:3! В следващите минути срещата вървеше равностойно. С изключение на наглед лесно воле в мрежата, българинът не направи сериозни грешки, но и съперникът бе безкомпромисен на свой сервис.

При 6:5 в полза на Франсиско Серундоло нашият представител изпита затруднения, макар че поведе с 40:0. Димитров трябваше да се справя с мачбол за противника на втори сервис. Българинът показа характер и прати мача в тайбрек, който започна с фантастичен минаващ удар на Гришо и преднина за него. Хасковлията взе още един минипробив за 4:1, който обаче бе бързо върнат от аржентинеца. До края Григор Димитров блесна с невероятен ретур и нерви за крайния успех.

