Трагедия: Почина бивш треньор на Гришо и Федерер

Светът на тениса потъна в скръб, след като един от най-изявените треньори в последните години е починал днес. Става въпрос за шведския специалист Петер Лундгрен. Скандинавецът си е отишъл от този свят на едва 59-годишна възраст.

Rest in peace Peter Lundgren former coach for Roger Federer ❤️ Unfortunately, one of the foremost has left us far too soon. A coach, player, friend and father. The imprint you made and the memories will always live on. pic.twitter.com/VWsd8Rmjnj