Всички го обичат: Голяма награда за Григор Димитров (ВИДЕО)

Първата ракета на България при мъжете Григор Димитров добави нова престижна награда към богатата си витрина! Хасковлията заслужи приза за спортсменство "Щефан Едберг", който е част от отличията на ATP за 2024 година. В социалните мрежи на организацията новината беше обявена с текст "Всички обичат Дими", а самият Гришо отправи видеопослание, за да благодари за наградата.

Българинът бе отличен от колегите си тенисисти за честната си игра, професионализма си и поведението си както на корта, така и извън него. "Аз съм много благодарен на всички мои фенове, на всички колеги и на всеки, който ме е подкрепял през цялото това време. Наистина съм голям късметлия", заяви Димитров пред сайта на АТП.

ОЩЕ: Григор Димитров се нареди сред най-добрите по ключов показател през 2024 година

Everyone loves Dimi 🫶@GrigorDimitrov has been selected by fellow players as the winner of the 2024 Stefan Edberg Sportsmanship Award. 🙌#ATPAwards