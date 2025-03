За малко повече от час: Алкарас сгази Гришо и го изхвърли от Индиън Уелс (ВИДЕО)

Световният номер 3 в тениса Карлос Алкарас се класира за 1/4-финалите на турнира от сериите Мастърс в Индиън Уелс, след като победи първата ракета на България Григор Димитров на осминафиналите на надпреварата. Испанецът не остави никакви шансове на хасковлията като се наложи с категоричното 6:1 и 6:1. Победата на 21-годишния Алкарас бе експресна, след като срещата с Гришо продължи малко повече от час.

Двубоят между Григор Димитров и Карлос Алкарас се игра при много силен вятър, който допълнително затрудняваше двамата тенисисти. Испанецът обаче се адаптира доста по-добре към неблагоприятните условия и успя да реализира цели пет пробива в срещата. Гришо пък бе видимо уморен след 3-часовия си мач срещу Гаел Монфис и така и не затрудни съперника си в нито един момент от мача.

Man on a mission 🔥@CarlosAlcaraz puts in a devastating display as he defeats Grigor Dimitrov 6-1 6-1 🤯#TennisParadise pic.twitter.com/xMxgXizsbw