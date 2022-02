Unlimited+ тарифи за бизнес клиентите на Vivacom – без ограничение на скоростта за мобилен интернет

Мобилните планове Unlimited 50+ и Unlimited 150+ са специално създадени за корпоративни клиенти на Vivacom, защото осигуряват неограничена и надеждна комуникация за бизнеса. В тях са включени неограничени минути за национални разговори, SMS и MMS кратки съобщения, разговори в бизнес група, както и неограничени мегабайти за мобилен интернет на максимална скорост до месец юни. От януари към двата плана се добавя и абонамент Капитал PRO за целия срок на договора за пълен достъп до съдържанието на една от водещите бизнес медии у нас. Така бизнес клиентите на Vivacom ще могат да четат неограничено бизнес новини, анализи, класации на фирми, доклади за индустрии и друга полезна информация от корпоративния свят. Те ще имат възможност да правят и полезни справки за фирми и сектори в база данни на Капитал с финансови показатели и счетоводни отчети за над 200 000 компании от 2010 г. досега. Услугата Капитал PRO, достъпна на компютър, таблет и телефон, е създадена специално за бизнес потребителите и тяхното забързано ежедневие, за да бъдат информирани по всяко време за най-важните новини и събития от света на бизнеса, икономиката и личните финанси.

И двата плана за корпоративни клиенти включват също музикалната стрийминг платформа TIDAL, дигиталния портфейл Pay by VIVACOM и други услуги с добавена стойност като pCloud облачно пространство за съхранение на файлове. С тях бизнес абонатите получават достъп и до телевизионната платформа EON с над 60 канала, Arena Play, DiemaXtra и Max Sport Plus за шест месеца, а при Unlimited 150+ и достъп до HBO On Demand, отново за шест месеца.

*Според анализ на Ookla®, основан на данните от Speedtest Intelligence® за 01.07.-31.12.2021, валидни само за най-бързата 5G мрежа. Търговските марки на Ookla се използват с разрешение. Повече на vivacom.bg.

**Най-голямо покритие на 5G мрежа след сравнение по публично достъпна информация към 07.01.22 за покритието на операторите по брой населени места и курорти. Повече на vivacom.bg.