Братя Николови отново над всички при пореден успех на Лубе в Италия

Силният старт на волейболните звезди на България продължава! Братя Николови изиграха ключова роля за втория пореден успех на своя тим през тази кампания. Кучине Лубе Чивитанова постигна победа с 3:0 (25:21, 25:15, 25:21) срещу Падуа в шампионата на Италия по волейбол. Срещата от втория кръг на първенството продължи 1 час и 17 минути. Александър Николов беше най-резултатен за домакините с 13 точки, а брат му Симеон добави още 7 пункта.

Втора поредна победа за Лубе в шампионата

Така Кучине Лубе е с пълен актив от 6 точки след два успеха през новото първенство. На 1 октомври Чивитанова гостува на Кунео. В предния кръг Кучине Лубе Чивитанова откри сезона в елитната Серия А1 с гостуване на Рана Верона. В мача Мони Николов направи своя дебют, като записа и 5 точки. Неговият по-голям брат Александър Николов се отличи с 19 точки и има най-голям принос за успеха в полза на сребърните медалисти от миналия сезон. Лубе взе чиста победа с 3:0 и три точки.

ОЩЕ: Триумф и втори пореден трофей за капитана на България в Полша

По време на предсезонната подготовка Лубе загатна, че се намира в отлична форма и може да се бори за титлата този сезон. Освен това, отборът има подкрепата на много анализатори. Наскоро полският специалист Якуб Балцежак заяви, че тимът може да свали Суса Перуджа от върха в италианския шампионат и прогнозира, че Алекс Николов е претендент за "Най-полезен играч".

ОЩЕ: Алекс Николов пред голямо постижение: Задминава Цветан Соколов във вечна топ класация