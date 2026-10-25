Триумф и втори пореден трофей за капитана на България в Полша

Успех за капитана на българския национален отбор по волейбол на клубно ниво! Родната звезда Алекс Грозданов и неговият Богданка Люблин триумфираха със Суперкупата на Полша за втори път в историята. Тимът от Люблин надделя с 3:0 (34:32, 25:20, 25:18) гейма над шампиона Алурон варна Заверче в големия финал. Срещата продължи час и 35 минути, в които Богданка показа по-добра игра и заслужено вдигна трофея за втора поредна година.

Грозданов и Богданка вдигнаха Суперкупата на Полша

Големите звезди за Богданка бяха Матеуш Малиновски и Уилфредо Леон, които блеснаха с по 16 точки всеки. Българският капитан Грозданов пък се разписа на четири пъти. За Заверче с 12 точки приключи Томаш Форнал. Отборът на Алурон Варта има една Суперкупата на страната в историята си, спечелена през 2024 година. За Богданка пък това е втори пореден триумф, след като през миналия сезон надделя с 3:0 (25:15, 25:20, 25:20) гейма над Асеко Ресовия Жешув на финала.

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3/3 за Богданка от началото на сезона

Преди дни отборът на Грозданов постигна втората си поредна победа от началото на сезона. Богданка записа успех с 3:0 (25:22, 25:22, 25:21) гейма над Трефел Гданск в среща от втория кръг на полското волейболно първенство. Българският национал се отчете с 9 точки в този двубой. За Богданка това бе втора поредна победа, дошла без големи затруднения. Най-сериозни такива домакините имаха в първия гейм, в който изоставаха с 15:19. Три поредни блокади, първата от които на Грозданов, обаче позволиха на Богданка бързо да направи обрат и да спечели десет от последните 13 разигравания. Във втория гейм Богданка водеше през цялото време, макар и разликата да бе минимална. В третия гейм домакините отвориха солидна преднина от 13:4 и макар гостите от Гданск да намалиха до 20:19, до обрат не се стигна.

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