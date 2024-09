17 души загинаха след пожар в училищно общежитие в Кения (ВИДЕО)

17 души са загинали след пожар в общежитие за момчета в Кения, предаде BBC. Други 14 души са ранени и са в "различни болници", съобщават властите.

Hillside Endarasha is not the first school fire in Kenya. Rules now require dorms to have 2 doors, an emergency exit, fire extinguishers and more.



So how did 17 boys get burnt beyond recognition in a dorm that held 156 learners? pic.twitter.com/ow7EapsTKv