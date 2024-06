Подпалиха парламента на Кения (ВИДЕО)

Протестиращите настояваха законодателите да гласуват против законопроекта, налагащ нови данъци върху страната, в която разочарованието от високите разходи за живот тлее от години, пише The Associated Press. ОЩЕ: След бой в парламента: Изведоха италиански депутат с инвалидна количка (ВИДЕО)

Офисът на губернатора на Найроби също горя за кратко заедно с парламента. За гасенето на огъня са използвани полицейски водни оръдия. Междувременно един застрелян човек беше увит в кенийско знаме и отнесен.

FLASH: The Kenyan parliament has just ERUPTED IN FLAMES as protests against the $2.7 BILLION TAX HIKE turn violent.



The hikes were spurred by Kenya's latest IMF DEAL.



As Harvard Prof. Robert Barro puts it, "THE IMF DOESN'T PUT OUT FIRES, IT STARTS THEM."pic.twitter.com/xyMcAucfNg