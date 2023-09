Изтече ВИДЕО как свързван с ЧВК Вагнер самолет се разби в Мали. Украинците тренират за F-16 (ВИДЕО)

Случаят е от град Гао, Мали. Според контролираната от режима в Кремъл руска държавна информационна агенция ТАСС самолетът е на военновъздушните сили на Мали – агенцията цитира Al Arabiya като източник на тази информация. Публична тайна обаче е, че Русия чрез ЧВК Вагнер има сериозни интереси в Мали, където също управлява военна хунта - както в Нигер и Буркина Фасо. Наемниците на Пригожин са неизменна част от събития в горещи точки в Африка:

ОЩЕ: Транспортен самолет се разби в Мали, на ЧВК Вагнер ли е? (СНИМКИ)

Междувременно се появиха и видеокадри как украински военни пилоти напредват в обучението си да пилотират F-16. Етапът на обучение, показан на видеото, е на симулатор:

ОЩЕ: Нидерландия обяви кога ще прехвърли първата партида изтребители F-16 на Киев

The Ukrainian Air Force showed how Ukrainian pilots are getting used to the F-16 in a simulator.



"This allows future pilots, already with knowledge of English and with the acquisition of visual skills, to quickly master the Western fighters," Air Force Spokesman Yuriy Ignat… pic.twitter.com/yGc3KQDhTt