Мароко: Ново правителство, нов живот за жените?

Едно от основните предизвикателства пред новото мароканско правителство ще бъде борбата срещу дискриминацията на жените. В страната все още е разрешено многоженството, бракът с непълнолетни момичета, а семейното законодателство поддържа неравенство в правата на мъжете и жените. Реформата на семейния кодекс, която властите обявиха през 2024 г., все още не е приета. Един от най-спорните въпроси в Мароко е наследството. Съгласно сегашните правила дъщерята обикновено получава половината от дела на сина.
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Равни права
Религиозните власти се противопоставят на изравняването на правата на наследяване, позовавайки се на исляма. Друго ограничение се отнася до момичетата сираци без братя: в някои случаи те трябва да споделят наследството с далечни роднини от мъжки пол.
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Не по-малко наболял проблем е достъпът до образование. По данни на мароканската Висша комисия за планиране за 2025 г. в селските райони само 55% от момичетата на възраст между 15 и 17 години са посещавали училище, според, в градовете тази цифра е 100%. Причините, поради които момичетата не продължават обучението си, включват бедност и ранен брак.
🇲🇦 Prime Minister Fatima Ezzahra El Mansouri unveiled its 2026–2031 legislative program, outlining concrete measures to combat high inflation and ease living costs - the administration's explicit target is to lower and stabilize inflation at 2% to protect citizens' purchasing power. The core proposals from the government's strategy include: 1. Direct Income and Cash Assistance •Doubling Social Aid: The government pledged to double the minimum direct monthly social assistance from MAD 500 ($50) to MAD 1,000 ($100) by the end of its mandate. •Targeted Household Subsidies: The program introduces automatic financial assistance for eligible households' electricity bills and expands child benefits and monthly stipends. •Income Tax Reform: The government plans to overhaul and reform the income tax system while expanding the overall tax base to benefit lower-income workers. 2. Supply Chain and Market Reforms •Cracking Down on Monopolies: In coordination with the Competition Council, the government is introducing targeted mechanisms to fight anti-competitive practices, exploitative intermediaries, and market collusion that artificially drive up prices. •Reducing Food Prices: The strategy focuses on restructuring and strengthening domestic supply chains to directly lower food costs and boost domestic food production. 3. Housing and Rural Support •Rural Housing Subsidies: The program sets a goal to build or rehabilitate 100,000 rural homes, providing direct financial assistance of MAD 40,000 per eligible family to make housing more affordable. 4. Broader Economic and Social Targets •Economic Growth: To sustainably fund these social spending commitments, the government aims for an average annual economic growth rate of 5% from 2027 to 2031. •Universal Health Coverage: The administration plans to accelerate the royal initiative to expand the social protection system, ensuring sustainable compulsory health insurance and effective universal health coverage to reduce out-of-pocket medical expenses for families— Fatima zahra Abba (@FatimaZahrAbba) October 21, 2026
Новото правителство
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На 16 октомври в Мароко беше съставено ново правителство с първата жена министър-председател на страната Фатима-Захра Ел Мансури, която оглави коалиция от четири партии.
Ел-Мансури е адвокат, специализиран в поземленото право. През 2008 г. тя става един от основателите на Партията на автентичността и модерността (PAM), а година по-късно е избрана за първата жена кмет на Маракеш. По-късно тя беше народен представител, а през последните пет години - министър на националното устройство на територията, градското развитие и жилищната политика.
Назначаването на нов правителствен ръководител вече предизвика дебат за ролята на жените в политиката. Бившият министър на правосъдието Мустафа Рамид публично постави под съмнение дали една жена може да ръководи страната, позовавайки се на религиозно изречение, че народ, който е поверил управлението на жена, не може да успее.
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