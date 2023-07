Преврат в Нигер, президентът е отстранен (ВИДЕО)

ОЩЕ: Джихадисти са убили в Нигер 420 цивилни от началото на годината



"Ние, силите за отбрана и сигурност, решихме да сложим край на режима на президента Базум", каза полковник-майор Амаду Абдрамане в телевизионно обръщение, заобиколен от девет други униформени войници. Те казаха, че „всички институции“ в страната ще бъдат разпуснати, границите са затворени и е наложен полицейски час „до второ нареждане“.

#Niger | Soldiers in the West African country of Niger have announced a coup on national TV. pic.twitter.com/IqtsqPBNHn