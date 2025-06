Руските наемници в Мали бяха хванати в засада и дадоха жертви (ВИДЕО)

Тежки сблъсъци избухнаха в Мали между "Фронта за освобождение на Азауад" и Африканския корпус, който е свързан с Кремъл и наследи разформированата структура на руската частна военна компания "Вагнер" в страната. Боевете са близо до Аномален, област Агуел-хок. "Фронт за освобождение на Азауад" се бори за отцепването на туарегите в отделна държава - всъщност непризнатата страна съществуваше между 2012 и 2013 г. на картата.

В социалните мрежи вече има видеа от сраженията:

Mali: Heavy clashes erupt between the Azawad Liberation Front (FLA) and Russia’s Africa Corps near Anomalen, Aguel-hoc region. pic.twitter.com/tzpaTFNufx