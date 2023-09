Туарегите в Мали обявиха война на ЧВК "Вагнер" и тръгват на сафари за тях (ВИДЕО)

Руските наемници нерядко за показвали голяма жестокост спрямо местното население. По-рано през месеца Aljazeera съобщи, че бунтовническият алианс на туаригите, наричан Координация на движенията на Азавад (CMA), е превзел военен лагер на "Вагнер" и постове на националната армия в град Бурем след много тежки боеве.

Алиансът на туарегите заяви още преди седмици, че е във война с управляващата военна хунта, която е подпомагана от руската групировка "Вагнер" след като изгониха френските войски миналата година и ги обвиниха в нарушаване на примирието от 2015 г.

От Human Rights Watch също заявиха, че бойци от "Вагнер" са екзекутирали десетки цивилни в централно Мали от декември 2022 г. насам. А през април миналата година френската армия предостави кадри от северната част на Мали, показващи как вагнеровците погребват тела на избити цивилни близо до базата Госи. Тогава френските военни заявиха, че руските наемници правят всичко възможно да изглежда така, сякаш французите са оставили клане след себе си, преди да предадат контрола над базата на малийската армия, съобщи тогава Africanews.

In Mali, the Tuareg tribes have declared war on the "Wagner" PMC and are starting a safari against them reportedly



The Wagnerites more than once showed their cruelty towards the local population: they used excessive violence, killed, cut off their heads.



Cc @osint_69 pic.twitter.com/Oia8y9oAOx