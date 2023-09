В Африка ли е генерал Сергей Суровикин? (СНИМКА)

Това гласи неофициална информация, базирана на снимки в социалните мрежи. Руски медии твърдят, че генерал Армагедон, както е наричан Суровикин, се намира в Алжир.

Russian media report that Surovikin is in Algiers. Allegedly, he was not dismissed from the Russian army but transferred to the "African direction". pic.twitter.com/O4gI1Eqp80