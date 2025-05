Замерваха кенийския президент с обувки: Вижте къде го уцелиха (ВИДЕО)

Президентът на Кения Уилям Руто беше замерен с обувка в неделя, когато се обърна към множество на публично събитие в западния окръг Мигори като част от тридневна обиколка на региона, предаде BBC. Широко споделяни видеоклипове в социалните мрежи показват как обувката удря лявата ръка на президента, докато я държи високо, докато говори. По-късно кенийските медии съобщават за трима арестувани, но полицията не е потвърдила това.

Трябва да се отбележи, че Мигори се намира в регион, считан за бастион на ветерана опозиционен политик Райла Одинга, който се кандидатира срещу Руто на президентските избори през 2022 г., но оттогава сключи сделка с президента.

Междувременно хвърлянето на обувки идва на фона на нарастващи опасения относно безопасността на държавните служители. Миналата седмица депутат от опозицията беше застрелян в столицата Найроби от въоръжени мъже на мотоциклет при предполагаемо убийство.

Someone has hurled a shoe at President Ruto in Migori. pic.twitter.com/PV5AyX0DPw