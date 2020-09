Заради наводнение Судан обяви тримесечно извънредно положение (СНИМКИ и ВИДЕО)

Sudan has declared a 3-month state of emergency and the country has been declared a disaster zone, due to floods that have affected over 500,000 people and the collapse of 100,000 homes. pic.twitter.com/4p68lAeLsk — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) September 5, 2020

Sudan suffers devastating flood as Nile rises to highest level in over a century. More than 100 people passed away, almost 100 thousand homes have been destroyed and about half a million people are now homeless. #PrayForSudan #SudanFloods pic.twitter.com/LN5GyGEyrR — honey (@drlpplnhoney) September 5, 2020

Record floods in Sudan have devastated infrastructure, the United Nations warns, cutting off humanitarian access and preventing people from taking measures to protect against COVID-19 pic.twitter.com/700sgdvcQ0 — Reuters (@Reuters) September 2, 2020

„Обявено е общонационално тримесечно извънредно положение, тъй като Судан се счита за зона на природно бедствие“, заяви вътрешното министерство в социалните медии. Наводненията, причинени от повече от месец проливни дъждове, убиха 99 души, раниха 46 и оставиха 100 000 повредени жилища. Това е едно от най-тежките природни бедствия от десетилетия според агенция SUNA.Северен Дарфур в западната част на страната и щатът Сенар на юг са сред най-силно засегнатите райони. Обилните дъждове обикновено падат в Судан от юни до октомври и страната е изправена пред сериозни наводнения всяка година."Синият Нил достигна рекорд за всички времена, откакто преди повече от век започна регистрирането им ", казаха от министерството на напояването и водите миналата седмица.Последният доклад на Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси в Судан заяви в четвъртък, че над 380 000 души вече са били "засегнати" от тазгодишните наводнения. Целият сезон на наводненията през 2019 г. е засегнал 400 000 души.