Затопляне на отношенията: Ердоган е в Египет (ВИДЕО)

Ердоган заяви, че разговорите ще бъдат фокусирани върху израелската офанзива в Газа.

Лидерите, чиито отношения се обтегнаха във връзка с военния преврат в Египет през 2013 г. и последствията от него за Мюсюлмански братя, по-късно ще дадат пресконференция.

Отношенията между Анкара и Кайро се влошиха сериозно през 2013 г., след като ген. Ал Сиси, свали от власт тогавашния президент Мохамед Морси от Мюсюлмански братя, който беше съюзник на Ердоган.

