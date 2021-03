11-годишен предприемач от Калифорния спасява света от отпадъци (СНИМКИ)

Райън Джеймс Хикман е американски младши предприемач станал известен с усилията си за рециклиране на отпадъци, не само в родния си щат Калифорния, но и по цял свят.

Момчето получава световна известност през 2016 година, когато историята му набира голяма популярност в социалните мрежи. А действията му вдъхновяват милиони хора по света, които се присъединяват към каузата му за спасяване на планетата. Роденият на 7-ми юли 2009 година Райън е само на 11 години, но вече е горд собственик на рециклираща компания, носеща неговото име – Ryan’s Recycling Company През 2012 година, когато Райън е още 3-годишен, баща му го води в местен център за рециклиране на отпадъци, за да оставят няколко малки торби с консерви и бутилки, за което получават и няколко долара. Тази привидно обикновена случка поставя началото на бъдещото му развитие. Малкият Райън остава толкова впечатлен, че още на следващия ден информира родителите си, че иска да раздаде празни найлонови торбички на всички съседи, където те да събират своите рециклируеми отпадъци и да му ги дават.Местните домакинства започват да събират консервите и бутилките си за Райън, като разказват за инициативата му на свои приятели и колеги. Днес малкият предприемач има клиенти из целия окръг Ориндж, Калифорния, а страстта му за все по-масово рециклиране е още по-осезаема. Райън събира и рециклира пластмасови и стъклени бутилки за напитки, както и алуминиеви кутии. Всяка седмица момчето прекарва по няколко часа, в които сортира отпадъците от клиентите си и ги подготвя за транспортиране до местния център за изкупуване, където се разтоварват и претеглят. Родителите на Райън подкрепят инициативата му и помагат с каквото могат, но най-вече с транспорта.Усилията на Райън за опазването на околната среда вече са международно признати. Момчето получава приза „Младото чудо на CNN“ за 2017 г. и се появи в шоуто на Елън Дедженеръс. Същата година той е награден с отличието „Гражданин на годината“ от родния си град Сан Хуан Капистрано и е определен от регистъра на Ориндж Каунти като един от 100-те най-влиятелни хора за 2017 година.Признанията му не спират и през следващите години – през 2018 г. Райън е избран от уеб портала MSN в топ 15 на децата, които променят света; получава награда за „Добро домакинство“ през 2019 и 2020 г., влизайки в списъка от 40 деца, променили света; забелязан е и от списание Reader's Digest 2020, където попада в списъка на децата на десетилетието, променящи света; включен е в списание TIME за деца, в National Geographic, както и като част от WHIZ KID в списание OC Family. През 2020 г. Райън беше номиниран и беше сред топ финалистите за наградата „Дете на годината“ (Kid of the Year) на списание TIME.Райън се надява да повиши колкото се може повече осведомеността за спасяването на планетата чрез рециклиране. Целта му е да рециклира отпадъците преди те да попаднат в океана, където стават опасни за околната среда и животните. Компанията му вече е рециклирала над 800 000 кутии и бутилки и за няколко години е събрала над 10 000 долара. Момчето спестява за своето бъдещо образование, но има и една по-нестандартна мечта – да си купи собствен камион за боклуци, за може да събира и рециклира още повече отпадъци.Райън често се включва в почистването на плажове и продава тениски с фирменото лого на компанията си, като дарява всички събрани приходи на Тихоокеанския морски център за бозайници в Лагуна Бийч и подпомагане на техните доброволчески усилия. Малчуганът е горд посланик на още няколко фондации, подкрепящи рециклирането – Recycle From Home, Acasta, Sand Cloud, Busch Systems, Recycle Across America и Valet Living.