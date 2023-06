Ако Путин ползва ядрено оръжие, това да се счита за атака срещу НАТО - предложение от Сената на САЩ

Резолюцията беше внесена от сенатора републиканец Линдзи Греъм, който наскоро опередели като добро харченето на пари от САЩ за убийство на руски войници, и демократа Ричард Блументал. Те отбелязват, че са били подтикнати да внесат предложението от обявеното от Русия разполагане на тактически ядрени оръжия в Беларус.

Сенаторите отбелязаха, че това е прецедент след разпадането на СССР, в който Русия премества ядрените си оръжия извън собствените си граници, и че това представлява сериозна заплаха за глобалната сигурност на фона на продължаващата война в Украйна.

US senators proposed equating #Russia's possible use of nuclear weapons with an attack on #NATO.



This resolution was introduced by Republican Lindsey Graham and Democrat Richard Blumenthal. It says that the use of tactical nuclear weapons in Ukraine will create a direct threat… pic.twitter.com/CgEL8bKxay